Снимка: iStock
По темата говори Инес Субашка
Все повече жени след 40 търсят начин да останат активни, здрави и във форма, но именно в този период тялото започва да се променя – метаболизмът се забавя, хормоналният баланс влияе на енергията и килограмите, а рисковете от здравословни проблеми нарастват. Спортът и правилното хранене се превръщат не просто в естетика, а в инвестиция в дълголетието и качеството на живот. Как обаче изглежда правилният подход към движение и хранене за жената след 40? По темата говори кондиционният треньор Инес Субашка в студиото на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.
Инес Субашка за сривовете, възходите и мотивацията да се изправиш
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
