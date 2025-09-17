Все повече жени след 40 търсят начин да останат активни, здрави и във форма, но именно в този период тялото започва да се променя – метаболизмът се забавя, хормоналният баланс влияе на енергията и килограмите, а рисковете от здравословни проблеми нарастват. Спортът и правилното хранене се превръщат не просто в естетика, а в инвестиция в дълголетието и качеството на живот. Как обаче изглежда правилният подход към движение и хранене за жената след 40? По темата говори кондиционният треньор Инес Субашка в студиото на "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

Инес Субашка за сривовете, възходите и мотивацията да се изправиш

