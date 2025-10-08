С настъпването на по-хладното време и активирането на сезонните вируси, въпросът за здравето и имунитета става все по-актуален. В ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS холистичният диетолог Юлияна Николова даде ценни насоки как чрез храната и добри навици можем да се грижим за организма си.

Според Николова храната е основата на здравето, но тя подчерта, че движението, почивката, сънят и справянето със стреса също са важни фактори. Често хората се обръщат към хранителни добавки, но основата за силен имунитет започва с чревното здраве.

„Около 70-80% от имунитета се намира в червата, където организмът ни се среща с храната и микробите. Здравата чревна бариера гарантира ефективна имунна система“, обясни Николова.

► Как да подсилим чревната бариера

Първата стъпка е намаляване на преработените храни, които съдържат овкусители, оцветители, консерванти и захарни напитки, защото те създават възпалителна среда и натоварват организма. Освен това е важно храната да бъде качествена и правилно усвоена, за да можем да се възползваме от хранителните вещества.

„Дори да консумираме добра храна, ако имаме дисбиоза или дисбаланс в чревната флора, организмът няма да усвои правилно нутриентите“, поясни диетологът.

Сигнали за дефицити могат да бъдат умора, раздразнителност, проблеми с кожата, косата и ноктите, като най-надеждният начин за проверка са лабораторни тестове и консултация със специалист.

►Какво да включим в менюто

Николова препоръчва сезонни и локални продукти. Примери са:

• Ферментирали храни – кисело зеле, дива ферментация на зеленчуци, които подхранват чревната флора;

• Сезонни плодове и зеленчуци – малини, къпини, червено цвекло, червени ябълки;

• Подправки и чайове – куркума, канела, кардамон, зелен чай;

• Зехтин – съдържа полифеноли, полезни за имунната система.

Редактор: Дарина Методиева