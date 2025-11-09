Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, предадоха Ройтерс и словашката агенция ТАСР.

Местни медии съобщават за няколко ранени в инцидента. На място са пристигнали спасителни екипи.

Влаковете са се движили по линията между словашката столиза Братислава и град Пезинок, който е на 20 километра на североизток от столицата.

Редактор: Габриела Павлова