Има ранени
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, предадоха Ройтерс и словашката агенция ТАСР.
Местни медии съобщават за няколко ранени в инцидента. На място са пристигнали спасителни екипи.
Влаковете са се движили по линията между словашката столиза Братислава и град Пезинок, който е на 20 километра на североизток от столицата.
Източник: Габриела Големанска, БТА
