Софийска районна прокуратура обвини и задържа 59-годишен мъж, шофирал с 2,29 промила алкохол.

На 8 ноември в 10,30 часа на ул. „Искърско шосе“ в София обвиняемият е бил спрян за проверка от полицейски служители. Направен му е тест с „Алкотест – Дрегер 7510“, като пробата показала, че той е седнал зад волана с концентрация на алкохол 2,29 промила. Водачът е отказал да даде проба за изследване в болница.

За подобно престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 до 5 години и глоба от 2000 до 10 000 лева. С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Шофьорът е осъждан за идентично престъпление, посочват от пресцентъра на държавното обвинение. Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Редактор: Станимира Шикова