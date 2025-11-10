Арестуваха мъж, след като нахлу в сградата на спортен телевизионен канал (beIN Sport) в Истанбул с пистолет. Впоследствие обаче се оказа, че оръжието е играчка, съобщи турската Ен Ти Ви (NTV).

Инцидентът станал около обяд. Мъжът предприел действията, защото жена му, която отговаря за сигурността в телевизионния канал, била обидена от коментатор, който също работи там.

На място пристигнала полиция, а униформените се опитвали да убедят мъжа да предаде оръжието в продължение на половин час, предаде кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали. Извършителят е арестуван. По случая се води разследване.

