Снимка: БГНЕС
Това заявиха от Министерството на външните работи в пост в платформата Х
Призоваваме Русия да прекрати неприемливите действия по смущаване на сателитни сигнали на европейските страни. Това заявиха от Министерството на външните работи в пост в платформата Х.
Russia continues to disturb 🛰️ satellite and RNSS signals, affecting European countries’ critical infrastructure and services.— MFA Bulgaria (@MFABulgaria) November 10, 2025
➡️ Ahead of the next ITU #RRB (10–14 Nov), we strongly condemn these unacceptable actions and call on Russia to stop.
"Преди следващата среща на Съвета за радиорегулации (RRB) на Международния съюз по далекосъобщения (International Telecommunication Union) от 10 до 14 ноември ние остро осъждаме тези неприемливи действия и призоваваме Русия да ги прекрати", допълват от министерството.
Руското МВнР за отменената среща Тръмп-Путин: Оставаме отворени към продължаване на контактите с Държавния департамент
Оттам посочват, че Русия продължава да смущава сателитните сигнали и сигналите от радионавигационни сателитни системи, което засяга критичната инфраструктура и услугите на европейските страни.
През септември европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс заяви, че Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни