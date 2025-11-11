-
Това се случва, когато фини вулканични частици се издигат в атмосферата от плаващ горещ въздух
Интересно явление се появи при поредното изригване за последните дни на вулкана Килауеа на Хавайските острови. Камери уловиха така нареченото „волнадо”.
Това е явление, което наподобява торнадо, но е създадено от комбинация на интензивна топлина и нестабилни атмосферни условия. Това се случва, когато фини вулканични частици се издигат в атмосферата от нестабилен и плаващ горещ въздух.
Вулканът Килауеа изригна зрелищно (ВИДЕО)
Твърдите частици се издигат от интензивната топлина на вулкана, като започват да се въртят по-бързо и да привличат повече въздух в циркулацията близо до основата му.Редактор: Цветина Петкова
