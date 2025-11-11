Снимка: Getty Images
Маестрото на киното получи изключително признание
Сцената на Hollywood Bowl беше посветена на композитора Джон Уилямс. Филхармонията на Лос Анджелис обяви, че емблематичната сцена на залата ще носи името на Уилямс. Това е първият случай в 103-годишната история на Hollywood Bowl, когато сцената се посвещава на артист.
Церемония беше водена от президента и главен изпълнителен директор на LA Phil - Филхармонията на Лос Анджелис - Ким Нолтеми и председателя на борда Джейсън Суботки. Те представиха новия надпис на сцената.
Преименуването на сцената на името на маестрото на киното беше подкрепено с дарения от дългогодишни поддръжници на LA Phil и приятели на Уилямс, както и семейната фондация на Кейти Макграт и Дж. Дж. Ейбрамс.
Нолтеми каза: „Hollywood Bowl се превърна в синоним на музиката на Джон Уилямс. Неговите филмови партитури са пленили поколения зрители, а концертите му в залата са определили какво означава да се изживее филмова музика на живо. Това посвещаване почита не само неговия артистичен гений, но и начина, по който той помогна Bowl да се превърне в най-разпознаваемата сцена за симфонична филмова музика“.
„Без Джон Уилямс, велосипедите всъщност не летят, нито метлите в мачовете по куидич, нито мъжете в червени пелерини“, каза Спилбърг. „Няма Сила, динозаврите не ходят по Земята. Ние не се чудим, не плачем, не вярваме“.
На откриването Уилямс сподели благодарността си за оказаната чест. Той каза: „Това е безпрецедентна и несравнима по щедрост чест, проявена от семейството на Лосанджелиската филхармония – моето семейство – с това посвещение. Искам да благодаря на всички дарители в това начинание, които гордо подкрепят и приветстват работата, извършена от Лосанджелиската филхармония, един от най-великите оркестри в света. Тази чест е уникална и нечувана и благодаря на всички вас“.
Уилямс е композирал музиката за повече от 100 филма, включително всичките девет филма от поредицата „Междузвездни войни“, първите три филма за „Хари Потър“, „Е.Т“, „Челюсти“, „Джурасик парк“ и още много други легендарни киноленти.
