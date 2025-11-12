Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Задържаха 16-годишен за разпространение на наркотици в училищата в Горна Оряховица
-
Разбиха група за фалшиви документи у нас
-
Турската прокуратура поиска над 2000 години затвор за арестувания кмет на Истанбул
-
Разследва се престъпна парична схема за 100 млн. долара в Украйна
-
Кой е шофьорът, прегазил кучето Мая, и за какво наказание настояват хората в "Разсадника"
-
До 5 години затвор заплашват шофьора, прегазил куче в столичния квартал "Разсадника"
Заподозряната успяла да избяга в Мексико
Жена въвлече полицията в Южна Калифорния в близо 300-километрова високоскоростна гонка. Заподозряната откраднала миниван от център за лечение на хора със зависимости в окръг Вентура, съобщават местните власти.
След като било съобщено за кражбата, местонахождението на превозното средство било установено и започнали незабавни действия за неговото спиране, посочват от шерифската служба в окръга.
След гонка в Нюкасъл: 7 ранени полицаи и 4 потрошени патрулки (ВИДЕО)
Шофьорката, идентифициран като 29-годишната Алисa Уилсън, отказала да се подчини на полицейското разпореждане и въвлякла няколко патрулки във високоскоростно преследване. То започнало от Таузънд Оукс и продължило по основни магистрали в Южна Калифорния със скорост от над 150 км/ч, като полицията използвала шипове за спукване на гуми и временно се оттеглила от съображения за безопасност.
Заподозряната успяла да избяга и да прекоси границата с Мексико. Обявена е за издирване. Според местни медии жената може би е преживявала психична криза.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни