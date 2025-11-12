Снимка: iStock
Те са нападнали трима души пред заведение в центъра на столицата
Задържаха и повдигнаха обвинения на двама мъже - на 18 и 27 години, за побои над трима души в центъра на София.
Според Софийската градска прокуратура те удряли с юмруци и ритали в главата мъж пред заведение на ул. „Георги С. Раковски“. Пострадалият загубил съзнание. Нападението е извършено към 00:40 часа на 11 ноември.
Единият от задържаните нападнал без причина и други двама мъже, счупил витрина на вратата на заведение, след което е заплашил полицейски служители, че ще избие тях и семействата им.
Двамата обвиняеми са осъждани. С постановление на наблюдаващ прокурор са задържани за срок до 72 часа. Предстои държавното обвинение да поиска от Софийския районен съд налагане на постоянен арест.Редактор: Станимира Шикова
