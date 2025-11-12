Коледният дух пристигна в Берлин, но тази година по един необичаен начин - с пулса на техно музика и авангардно светлинно изкуство. Нова арт инсталация преобрази стар завод в покрайнините на столицата в зимна сцена, предлагайки на посетителите емоционално пътешествие през контрастите на зимата.

Идеята на автора на инсталацията - Кристофър, е да слее традиционното с модерното, създавайки уникална празнична атмосфера. „Успяхме да пресъздадем традиционния коледен дух - с лампички, елхи, уют и топлина, и то под звуците на електронна музика. Все пак Берлин е символ на техното“, споделя той.

Посетителите могат да карат кънки на ледена пързалка на фона на светлинно шоу и електронни ритми. Над главите им висят диско топки и впечатляващите 600 коледни елхи, обърнати с върховете надолу. „Тази година имаме 600 елхи с 250 хиляди лампички, 400 квадратни метра ледена пързалка и светлинно шоу, което продължава почти час. Надявам се всичко това да създаде наистина вълшебна коледна атмосфера“, обяснява Кристофър.

Инсталацията обаче цели да бъде повече от атракция за снимки в социалните мрежи. Музиката е специално подбрана, за да разказва истории за зимния сезон - от звука на стъпки в снега до вълнението на децата по Коледа.

Според автора преживяването е замислено като емоционален път. „Преминавате през всички емоции, които човек изпитва през зимата и коледния сезон - от радост и любов до по-тихи, меланхолични моменти. Това е емоционалният спектър, който искам да предам“, казва той.

Арт инсталацията, разположена в покрайнините на Берлин, ще бъде отворена за посетители до 15 февруари 2026 г.

