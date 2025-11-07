Емблематичната лондонската улица "Карнаби" засия, след запалването на традиционните коледни светлини. Украсата, която е уникална арт инсталация, е разположена в самото сърце на "Сохо" — квартал, популярен сред туристите в британската столица.

Коледно настроение: Украсата в Лондон привлича стотици туристи на ден

"Тя е създадена, за да отрази жизнеността, цвета и енергията както на улица "Карнаби", така и на "Сохо", обясни Катрин Рикомини, директор „Маркетинг и комуникации“ в Shaftesbury Capital.

Празничната арт инсталация е озаглавена „Всичко е сияйно“. Запалването на светлините беше придружено от шоу с фойерверки и музикална програма.

Редактор: Станимира Шикова