Заплахите, породени от изменението на климата – суша, горещи вълни, наводнения и бури – стават все по-чести. Междувременно морското равнище се покачва, тъй като ледът се топи на полюсите.

Зрител от Индия изпрати следния въпрос на „Дойче Веле”: Защо полярните региони се затоплят по-бързо от всяко друго място?

Феноменът се нарича полярно усилване и много различни фактори допринасят за него. Но три по-специално си струва да се споменат.

Първият включва така нареченото албедо – мярка за това колко отразяваща е една повърхност. Бели неща като лед и сняг имат високо албедо. Именно те отразяват по-голямата част от слънчевата радиация обратно в космоса. Тъмните повърхности като земята и водата имат ниско албедо – те абсорбират лъчите по-лесно и се нагряват. Това може да предизвика порочен кръг. Когато ледените маси на полюсите се топят, те разкриват подлежащата земя или океан. А те абсорбират повече радиация, нагрявайки околната среда още повече. Това кара още повече лед да се топи, излагайки още повече земя или вода. Според учените това е порочен кръг, който се случва на полюсите.

Второ – повече топлина се пренася към Арктика и Антарктида от тропиците. Тъй като входящата слънчева светлина достига екватора по-директно, там е по-топло, отколкото на полюсите. С повишаването на температурите в тропиците океанските течения, които абсорбират и разпределят тази топлина, се променят. Някои от тези промени изглежда ускоряват топенето на ледените покривки.

Глобалните ветрове също пренасят много топлина от тропиците в полярна посока. Поради изменението на климата все повече горещ, влажен въздух около екватора се издига в атмосферата и се отвежда далеч на север или юг. А водната пара в този горещ, влажен въздух прави нещо, когато стигне там.

Газообразният H₂O, или водната пара, действа като парников газ, а въздухът, загрят от изменението на климата, може да задържа много повече от него. Така затоплящият се въздух допринася за образуването на повече облаци, тъй като отразената радиация от слънцето може да се задържи между облаците и Земята. Температурите в този слой въздух се повишават.

Тези и други фактори променят драстично полюсите. Сателитните данни показват, че Антарктида сега губи средно над 120 милиарда тона лед годишно. А Арктика, която се затопля още по-бързо, може да бъде без лед през лятото на средата на 30-те години на XXI век.

Редактор: Ина Григорова