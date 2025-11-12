Том Фелтън беше посрещнат с бурни аплодисменти и радостни възгласи при първата си поява си на сцената на "Бродуей" в Ню Йорк. Любимецът на поколения фенове на поредицата за Хогуортс влезе отново в ролята на Драко Малфой в пиесата „Хари Потър и прокълнатото дете“. Публиката ръкопляска дълго време, след като звездата излезе под светлините на прожекторите, облечен в дълго сако и характерната за бащата на малкия магьосник Драко - Луциус Малфой, дълга руса вързана ниско долу коса. А първата реплика на порасналия вече Драко беше "Имам нужда от услуга".

Том Фелтън се завръща в ролята на Драко Малфой в „Хари Потър“ (СНИМКИ)

В официалния профил на пиесата и този на звездата беше публикувана и първа снимка от изявата на Том, придружена с надпис: "Вярно е това, което говорят във влака", което е цитат на Малфой от „Хари Потър и философският камък“, когато коментира пристигането на Потър в Хогуортс. Текстът продължава с "Том Фелтън дойде на Бродуей".

Самият Том по-рано сподели неколкократно колко много се вълнува да влезе отново в образа на своя легендарен герой, но този път много по-голям и станал вече баща.

Снимка: Getty Images

Действието на „Хари Потър и прокълнато дете“ се развива 19 години след действието от финалната книга от поредицата. Хари, Хърмаяни, Рон и Драко са вече възрастни и имат деца, които на свой ред са ученици в училището за магии "Хогуортс".