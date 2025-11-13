Колин Фарел се впуска в нов проект - екшън трилъра Ordained, който предизвика голям интерес в последните седмици. Лентата е на братята Русо и е базирана на предстоящ комикс от издателството Bad Idea. Според източници няколко студия и стрийминг платформи се конкурират за проекта. Дерек Колстад, познат от работата си по "Джон Уик", ще бъде сценарист на филма.

Фарел ще изиграе ролята на отец Рой Крейг, свещеник, който извършва последното пичастие на мафиотски бос, който по чудо оцелява, но не преди да изповяда престъпленията си пред него. Скоро след това отец Рой се оказва мишена на наемни убийци, корумпирани полицаи и гангстери, изпратени от мафиота, който иска да му запуши устата. Но отец Рой крие насилствено минало, което го прави по-опасна цел, отколкото някой може да предположи. И за щастие на неговите противници, той спазва божията заповед „Не убивай“.

Снимка: Getty Images

Джо Русо и Антъни Русо са добре известни на кинофеновете с филмите се за "Марвел" "Отмъстителите: Краят" (2019), "Отмъстителите: Война без край" (2018), "Първият отмъстител: Войната на героите" (2016), "Завръщането на първия отмъстител" (2014). Последният им проект е Avengers: Doomsday , който събира огромен звезден каст и по-рано тази година беше обявен от една от големите звезди на "Марвел" и носител на "Оскар" за ролята си във филма "Опенхаймер" Робърт Дауни Джуниър.

Колин Фарел, който получи номинаия за "Оскар" за "Банишите от Инишерин", получи номинация и за Еми за сериала "Пингвинът". Очаква се той да повтори злодейската си роля в предстоящото продължение на "Батман" на Мат Рийвс. Наскоро той участва в Ballad of a Small Player и във филма "Голямото дръзко красиво приключение" с Марго Роби.