Колин Фарел се завръща с нова роля на супергерой във Вселената на DC. След впечатляващия си успех с ролята на мафиота Осуалд ​​Кобълпот в "Пингвина", звездата се готви за ново предизвикателство. Този път актьорът ще влезе в образа на легендарния войник Сержант Рок в предстоящия филм Sgt. Rock, режисиран от Лука Гуаданино.

Важен детайл е, че Sgt. Rock ще бъде част от киновселената на DC, ръководена от Джеймс Гън и Питър Сафран, докато "Пингвина" принадлежи към света на "Батман" на Мат Рийвс. Това означава, че двата проекта няма да се припокриват.

Фарел проявява сериозен интерес към ролята, но трябва да съобрази натоварения си график. През есента той ще снима втория сезон на сериала Sugar и ще участва в новия филм на Едуард Бъргър The Ballad of a Small Player. Първоначално за ролята на Сержант Рок се е обсъждало името на Даниел Крейг, но в крайна сметка тя ще бъде поверена на звездата от „Баншите от Инишерин“.

Colin Farrell in talks to star in Luca Guadagnino’s ‘SGT. ROCK’ for DC Studios. pic.twitter.com/MNSeBrHRmb