Испанската полиция обяви днес, че е разбила престъпна мрежа, прекарвала непълнолетни мигранти от Канарските острови. Те пристигали от Мароко във Франция, а операцията довела до 11 ареста, предаде "Франс прес".

Разследването започнало след изчезването на 14 непълнолетни от два приемни центъра на остров Лансароте и на остров Гран Канария между ноември 2024 г. и май 2025 г. Неотдавна полицаите арестували лице с мавританско гражданство, докато се опитвало да се качи на самолет за Мадрид с трима непълнолетни без разрешение от приемния център, в който са били настанени, съобщи полицията.

Разследващите извършили две претърсвания в жилища на остров Лансароте, по време на които иззели много документи, електронни устройства и пари в брой, принадлежащи на мрежата.

Общо полицията арестувала 11 души, девет на остров Лансароте, един на Гран Канария и друг в Мадрид. Четирима от тях са с мярка за неотклонение предварително задържане, заподозрени в няколко престъпления, включително принадлежност към престъпна организация, фалшифициране на документи, незаконен трафик на хора и детска порнография, уточни полицията.

Властите продължават разследването, докато всички изчезнали непълнолетни не бъдат открити.

Редактор: Дарина Методиева