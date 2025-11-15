Снимка: iStock
Периодът, в който се събира годишната реколта от маслини, е с повече сблъсъци
Нападенията на израелски заселници срещу палестинското население в Западния бряг са на рекордни нива. За това сигнализират международни агенции и благотворителни организации след поредните атаки.
Периодът, в който се събира годишната реколта от маслини, е с повече сблъсъци между жители на незаконните еврейски селища и местните. Тази година е имало 260 конфликта само през октомври. Толкова не са регистрирани нито веднъж от 2006-та година.
Палестински фракции се споразумяха за временно правителство на Ивицата Газа
Твърдолинейните заселници се радват на правителствена подкрепа в Израел. Това предизвиква притеснения, че в Западния бряг ще бъде провокиран нов конфликт между израелската власт и палестинците.Редактор: Цветина Петкова
