„Световната икономика е показала значително по-голяма устойчивост, отколкото мнозина са очаквали. Кошмарът на всеобхватна търговска война засега е избегнат, както и глобална рецесия“, подчертава управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева поред The Economist . По думите ѝ бизнесът се е адаптирал към търговските сътресения, а реформите в нововъзникващите пазари са помогнали на страните да устоят в бързо променящата се среда.

Мъглива перспектива въпреки устойчивостта

Въпреки това картината остава притеснителна. „Перспективите са вяли и обвити в несигурност. А мъглата едва ли ще се разсее“, казва Георгиева. Индикаторът за глобална несигурност, разработен от експерти на МВФ, показва рекордно високи нива на политическа и геополитическа нестабилност, въпреки че пазарите и бизнесът засега демонстрират относително спокойствие.

Причините: геополитика, социални напрежения и технологични трансформации

Според Георгиева зад тази несигурност стоят редица дълбоки фактори. „Геополитическите съюзи се разпадат, конфликтите се проточват, а социални вълнения избухват по целия свят“, отбелязва тя. Комбинацията от нисък растеж, висок публичен дълг и засилващи се обществени очаквания поставят под въпрос фискалната устойчивост на много държави.

Допълнително усложнение е бързата трансформация на глобалната финансова система – разрастването на небанковите институции, появата на стейбълкойни и структурните демографски промени. „Всичко това се случва на фона на застаряващо население, екологични щети и бърз технологичен напредък“, добавя Георгиева.

Новата икономическа реалност

По думите ѝ бъдещето на развитите икономики е ясно очертано: застаряващо население, по-строги имиграционни политики и забавящ се растеж. „Изкуственият интелект ще бъде двигател на огромни трансформации – от пазара на труда до финансовата стабилност“, казва Георгиева, като подчертава, че технологичната вълна ще донесе и сътресения, и потенциални ползи.

Нуждата от смели политики

„Страните трябва да укрепят основите“, настоява тя. Това включва намаляване на дълга, възстановяване на фискалното пространство и внимателно калибриране на паричната политика. За да намалят външните дисбаланси, държавите трябва да се фокусират върху вътрешни макроикономически корекции.

Важен приоритет остават и реформите, стимулиращи растежа, иновациите и предприемачеството. По думите ѝ новите технологии – включително изкуственият интелект – могат да отключат нов етап на повишена производителност.

Оптимистичният сценарий

Въпреки мрачната картина, Георгиева вижда и светлина напред. „Можем да си представим сценарий, при който глобалната икономика се ускорява – движена от AI, стабилност и ново равновесие в търговията“, казва тя.

„С умни политики, които стабилизират световната икономика и създават възможности за хората навсякъде, можем да намерим път напред въпреки мъглата на несигурността“, заключава управляващият директор на МВФ.

