Министерството на правосъдието на САЩ съобщи в сряда, че членът на Камарата на представителите на Кънектикът Шийла Черфилус-Маккормик е обвинена в кражба на 5 милиона долара от федералните фондове за бедствия и използване на част от парите за подпомагане на кампанията ѝ през 2021 г.

Демократката е обвинена в присвояване на надплащания от Федералната агенция за управление на извънредни ситуации, които семейната ѝ здравна компания е получила чрез договор за персонал за ваксинация срещу COVID-19, финансиран от федералните власти. Прокурорите твърдят, че част от парите са били насочени за подкрепа на кампанията ѝ чрез дарения от кандидати.

„Използването на средства за помощ при бедствия за лична облага е особено егоистично и цинично престъпление“, заяви главният прокурор Пам Бонди. „Никой не е над закона, най-малко пък влиятелните хора, които ограбват данъкоплатците за лична изгода. Ще проследим фактите в този случай и ще възстановим справедливост“, допълни тя.

Черфилус-Маккормик беше избрана за първи път в Конгреса през 2022 г. в 20-ти район, представляващ части от окръзите Броуърд и Палм Бийч, на специални избори, след като конгресменът Алси Хейстингс почина през 2021 г.

През декември 2024 г. щатска агенция от Флорида съди компания, собственост на семейството на Шерфилус-Маккормик, заявявайки, че е надплатила на щата близо 5,8 милиона долара за работа, извършена по време на пандемията, и парите не са били върнати.

Отделът за управление на извънредни ситуации на Флорида заяви, че е извършил серия от надплащания на Trinity Healthcare Services, след като я е наел през 2021 г. да регистрира хора за ваксинации срещу COVID-19. Агенцията казва, че е открила проблема, след като едно-единствено надплащане от 5 милиона долара е привлякло вниманието ѝ.

Черфилус-Маккормик е бил главен изпълнителен директор на Trinity по това време.

В доклад от януари Службата по етика на Конгреса заяви, че доходите ѝ през 2021 г. са с над 6 милиона долара по-високи от тези през 2020 г., което се дължи на близо 5,75 милиона долара консултантски хонорари и хонорари за разпределение на печалбата, получени от Trinity Healthcare Services.

През юли Комисията по етика на Камарата на представителите единодушно гласува да упълномощи разследваща подкомисия, която да разгледа твърденията, свързани с Черфилус-Маккормик.

