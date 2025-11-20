Министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че страната е изпратила официално писмо до Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), с което се оттегля от двустранното споразумение за сътрудничество, предаде "Ройтерс". Решението е в отговор на резолюция, приета от Управителния съвет на MAAE.

"Резолюцията ще има неблагоприятно въздействие върху сътрудничеството между Иран и МААЕ", заяви по-рано иранският посланик и постоянен представител на Иран в международните организации Реза Наджафи, цитиран от "Франс прес".

"Тази резолюция изобщо няма да промени сегашната ситуация, няма да бъде полезна и е контрапродуктивна", подчерта Наджафи. Той добави, че "тя със сигурност ще има неблагоприятно въздействие върху сътрудничеството, което започна да се развива между Иран и МААЕ".

Четири страни внесоха резолюция, призоваваща Иран да поднови сътрудничество с ядрения регулатор МААЕ

Според резолюцията Иран трябва да информира агенцията без забавяне за състоянието на запасите си от обогатен уран и бомбардираните през юни от САЩ ирански ядрени обекти, съобщиха дипломати на закритото заседание.

Целта на резолюцията е основно да поднови и внесе промени в мандата на МААЕ да докладва за аспекти на ядрената програма на Иран, но също така се посочва, че Техеран трябва бързо да предостави на агенцията желаните отговори и достъп до ядрените обекти, 5 месеца след въздушните удари, нанесени от Израел и САЩ.

Редактор: Ивайла Митева