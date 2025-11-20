Снимка: БГНЕС, илюстративна
Сериозни проблеми има на остров Корфу
Проливни дъждове в Северозападна Гърция, придружени с бурни ветрове, доведоха до наводнени пътища и свлачища, съобщава държавната телевизия ЕРТ.
Река Халиакмон е преляла в района на селището Несторио в района на Кастория. Спряно е водоснабдяването на населението в няколко селища поради опасения от замърсяване на водоизточниците. В планинските райони на Епир има селища без електроснабдяване.
Heavy and persistent showers have caused widespread flooding in the regional unit of Kastoria, in northwestern Greece, with the villages of Grammos, Nestorio, Ptelea and others being particularly hard-hit after the Aliakmonas River breached its banks.https://t.co/1QtEkrrwkn— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) November 20, 2025
Торнадо и порои в Турция (ВИДЕО)
Φούσκωσε το ποτάμι στη Μηλιά Μετσόβου μετά την έντονη νυχτερινή καταιγίδαhttps://t.co/0y7neLWW4r pic.twitter.com/mjlWz9ADfF— Epirusgate.gr (@epirusgate) November 20, 2025
Сериозни проблеми има и на остров Корфу. Там също има селища без ток, а ситуацията се усложнява заради бурния вятър. Съобщава се за свлачища и съборени от вятъра дървета. Фериботните курсове от Игуменица се извършват само с кораби от затворен тип, а пристанището в Лефкими в южната част на Корфу е затворено.Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни