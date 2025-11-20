Сериозни проблеми има на остров Корфу

Проливни дъждове в Северозападна Гърция, придружени с бурни ветрове, доведоха до наводнени пътища и свлачища, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

Река Халиакмон е преляла в района на селището Несторио в района на Кастория. Спряно е  водоснабдяването на населението в няколко селища поради опасения от замърсяване на водоизточниците. В планинските райони на Епир има селища без електроснабдяване.

Торнадо и порои в Турция (ВИДЕО)

Сериозни проблеми има и на остров Корфу. Там също има селища без ток, а ситуацията се усложнява заради бурния вятър. Съобщава се за свлачища и съборени от вятъра дървета. Фериботните курсове от Игуменица се извършват само с кораби от затворен тип, а пристанището в Лефкими в южната част на Корфу е затворено.

Редактор: Габриела Павлова
Източник: Петър Къдрев, БТА

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking