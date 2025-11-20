Франция, Великобритания и Германия изразиха желание да възобновят дипломатическия диалог с Иран за спорната му ядрена програма, съобщи говорител на френското външно министерство, цитиран от "Ройтерс".

Паскал Конфаврьо уточни, че въпреки натиска от страна на европейските държави за възстановяване на санкциите на ООН през септември, трите страни винаги са имали желание да поддържат комуникационни канали с Техеран.

По думите на трима дипломати Франция, Великобритания и Германия се надяват да проведат разговори с Иран до края на годината, макар че засега не е ясно дали Техеран е готов да участва в такива срещи.

Иран се оттегля от споразумението за сътрудничество с МААЕ

Припомняме, че министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи заяви, че страната е изпратила официално писмо до Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), с което се оттегля от двустранното споразумение за сътрудничество, предаде "Ройтерс". Решението е в отговор на резолюция, приета от Управителния съвет на MAAE.

Според резолюцията Иран трябва да информира агенцията без забавяне за състоянието на запасите си от обогатен уран и бомбардираните през юни от САЩ ирански ядрени обекти, съобщиха дипломати на закритото заседание.

Редактор: Дарина Методиева