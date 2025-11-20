Реакцията на Обединеното кралство към COVID-19 беше „твърде малко, твърде късно“. Това се посочва в критичен официален доклад за управлението на пандемията. В документа се отбелязва, че въвеждането на локдаун дори с една седмица по-рано можело да спаси повече от 20 000 живота, съобщи „Гардиън“.

Документът съдържа и остри критики към „токсичната и хаотична“ култура в Даунинг стрийт по времето на Борис Джонсън, която според авторите тогавашният премиер е приемал активно. Среда, в която най-гласовитите доминират, а жените са маргинализирани, се описва като преобладаваща. Авторите на доклада отхвърлят идеята, че локдаунът не трябвало да се въвежда — липсата му би довела до „загуба на животи в мащаб, който е немислим и неприемлив“.

Във втория том от над 750 страници на втория етап от разследването на COVID-19 се очертава последователна картина на забавяне, бездействие и очевидна неспособност за учене от грешките. Началото на пандемията през 2020 г. се описва като особено тежко, а февруари е наречен „изгубен месец“. Докладът пита защо Джонсън не е ръководил нито една среща на кризисния комитет Cobra. Моделите показват, че ако локдаунът беше въведен на 16 март, седмица по-рано, броят на жертвите в Англия през първата вълна е щял да намалее почти наполовина — около 23 000 живота биха могли да бъдат спасени, посочват авторите на разследването. Групата COVID-19 Bereaved Families for Justice UK заяви, че докладът показва, че Джонсън многократно е забавял действията и е пренебрегвал съвети, а също така „е поставял политическата си репутация над обществената безопасност“.

„Докато е удовлетворяващо да видим Борис Джонсън обвинен черно на бяло за катастрофалното управление на пандемията, е опустошително да се мисли за животите, които биха могли да бъдат спасени при друг премиер“, добавят от групата.

Най-острата критика е насочена към Джонсън и екипа му, особено към тогавашния му съветник Доминик Камингс, описван като централна фигура в „култура на страх“ в Даунинг стрийт №10. Докладът критикува и трите децентрализирани правителства, както и други ключови участници, включително научни съветници. „Неуспехът да се оцени мащабът на заплахата или спешността на необходимата реакция означава, че когато възниква първото обмисляне на задължителен локдаун, вече е било твърде късно и локдаунът става неизбежен“, посочва текстът.

Същите грешки — бавна реакция и подценяване на скоростта и ефекта от разпространението на COVID-19 — се повтарят по-късно през 2020 г., когато ограниченията бяха премахнати, а след това възстановени със забавяне заради нови заразни щамове, което авторите определят като „непростимо“. Други констатации включват силна критика към Крис Уормалд, тогавашния главен държавен служител в здравното министерство, а сега секретар на кабинета на Киър Стармър. Докладът сочи, че той не е коригирал „прекалено оптимистичното впечатление“ за работата на министерството, създадено от тогавашния здравен министър Мат Ханкок, и не е разгледал надлежно широко разпространените съмнения относно ефективността на Ханкок.

Докладът признава, че макар локдауните да са били необходими, те оставят „трайни белези“ върху обществото, особено сред децата. Ако министрите бяха действали бързо с други мерки за ограничаване на разпространението на вируса, пълният локдаун можеше да бъде избегнат или поне по-кратък.

Първият том на доклада съдържа хронология на кризата от началото на 2020 г. до окончателното премахване на ограниченията, като показва последователно бездействие въпреки все нарастващите доказателства за нов вирус, разпространяващ се по света и предаващ се между хората. Събития като ранната COVID-19 криза в Италия „трябваше да предизвикат спешно планиране в четирите провинции (на Великобритания – бел.ред.)“, се казва в доклада, добавяйки: „Вместо това правителствата не приеха пандемията достатъчно сериозно, докато не стана твърде късно. Февруари 2020 г. беше изгубен месец“.

Докато няма изискване Cobra винаги да се ръководи от премиера, авторите определят като „изненадващо“ факта, че Джонсън не е направил това преди март. „Г-н Джонсън трябваше да осъзнае по-рано, че това е извънредна ситуация, изискваща премиерско лидерство, за да се влее спешност в реакцията“, заключава разследването, ръководено от оттеглената съдия и независим член на Камарата на лордовете Хедър Халет. Това се обяснява отчасти с факта, че премиерът „действа според собственото си оптимистично настроение“ и е приемал уверения, че всичко необходимо се прави.

През февруарската ваканция Джонсън е прекарал цялата седмица в правителственото имение Чевънинг, като според доклада „не е бил информиран, изобщо или по същество, за COVID-19 и не е получавал ежедневни актуализации“. До втората седмица на март ситуацията е била „почти катастрофална“, с липса на план, без провеждане на тестове и без яснота за разпространението на вируса. Локдаунът е забавен и поради предупрежденията на медицинските и научни съветници за Англия — Крис Уити и Патрик Валанс — за вероятността от „поведенческа умора“, т.е. хората ще се съобразяват само за определен период.

Според доклада тази концепция „няма основание в поведенческата наука и се оказа вредна, предвид необходимостта да се действа по-решително и по-рано“. Дори след въвеждането на локдаун на 23 март, грешките са се повтаряли, включително „неразумното“ премахване на ограниченията през лятото, частично подтиквано от тогавашния канцлер Риши Сунак. При втората вълна нов локдаун отново е закъснял, а четирите правителства на Обединеното кралство обявили, че ограниченията могат да бъдат облекчени за Коледа, създавайки „фалшива надежда“, според доклада.

Либералните демократи поискаха от Кеми Баденок да се извини от името на Консервативната партия за „пълния провал“ по време на COVID-19 . Лидерът на партията Ед Дейви заяви: „Британците справедливо никога няма да простят на консерваторите, че оставиха страната без кормило и уязвима, и че празнуваха, докато нашите общности бяха изолирани и в траур“. В писмено изявление в парламента Стармър отбеляза провалите, като същевременно подчерта контекста на недостатъчната готовност на Обединеното кралство: „Оттогава са направени подобрения в начина, по който правителството би реагирало на голяма криза“.

Редактор: Дарина Методиева