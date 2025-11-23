Киара Ферани, една от най-популярните европейски инфлуенсърки с близо 30 милиона последователи в Instagram, в последните години все по-често попада във фокуса на медийни и обществени критики. Икона на дигиталната мода и основател на собствена марка, тя изгражда цяла индустрия около името си. Но зад лъскавия публичен образ се появяват въпроси, които разклащат доверието на част от феновете ѝ.

Един от най-коментираните казуси включва рекламирането на продукти, представяни като част от благотворителни инициативи. Според критиците комуникацията около тези кампании е създала впечатление, че значително по-голяма част от приходите отива за дарения, отколкото реално е била преведена. Случаят предизвика силна обществена реакция именно защото Ферани дълги години е изграждана като пример за успешен и отговорен дигитален предприемач.

