Снимка: iStock
-
Откраднаха и продадоха за скрап автомобил, спрян от движение
-
Арестуваха бившия бразилски президент Жаир Болсонаро
-
Европрокуратурата - с обиски у нас по разследване за измама със субсидии
-
Какво е известно за разбитата международна мрежа за трафик на антики
-
Родители твърдят, че дъщеря им починала мистериозно след екзорсистки ритуал
-
Надзирател от варненския арест остава задържан за 72 часа
-
Разкриха мащабна международна мрежа за трафик на културни ценности в България и цяла Европа
Киара Ферани има близо 30 милиона последователи в Instagram
Киара Ферани, една от най-популярните европейски инфлуенсърки с близо 30 милиона последователи в Instagram, в последните години все по-често попада във фокуса на медийни и обществени критики. Икона на дигиталната мода и основател на собствена марка, тя изгражда цяла индустрия около името си. Но зад лъскавия публичен образ се появяват въпроси, които разклащат доверието на част от феновете ѝ.
Най-високоплатената инфлуенсърка в света - с уникална рокля на фестивала в Сан Ремо
Един от най-коментираните казуси включва рекламирането на продукти, представяни като част от благотворителни инициативи. Според критиците комуникацията около тези кампании е създала впечатление, че значително по-голяма част от приходите отива за дарения, отколкото реално е била преведена. Случаят предизвика силна обществена реакция именно защото Ферани дълги години е изграждана като пример за успешен и отговорен дигитален предприемач.
Редактор: Габриела Павлова
Последвайте ни