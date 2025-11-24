Кадър/Видео:"Ройтерс"
Тя успя да достигне дълбочина от 86 метра за 3 минути и 32 секунди
Украинската шампионка по свободно гмуркане Катерина Садурска постави нов световен рекорд за най-дълбоко спускане без плавници. Постижението беше направено край бреговете на Доминикана.
Тя успя да достигне дълбочина от 86 метра за 3 минути и 32 секунди с поемането на дъх само веднъж.
Германец живя 120 дни под вода и подобри световен рекорд (СНИМКИ)
Това е общо осми рекорд за Садурска. Тя успя да подобри с два метра предуишното си постижение, което направи на същата локация през миналата година.Редактор: Станимира Шикова
