Украинската шампионка по свободно гмуркане Катерина Садурска постави нов световен рекорд за най-дълбоко спускане без плавници. Постижението беше направено край бреговете на Доминикана.

Тя успя да достигне дълбочина от 86 метра за 3 минути и 32 секунди с поемането на дъх само веднъж.

Това е общо осми рекорд за Садурска. Тя успя да подобри с два метра предуишното си постижение, което направи на същата локация през миналата година.

