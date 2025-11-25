Националният зоопарк „Смитсониън“ във Вашингтон съобщи радостна вест - слоница от вида азиатски слон е брененна за първи път от 25 години. 12-годишната Нхи Лин се очаква да роди между средата на януари и началото на март догодина. От зоопарка допълват, че таткото на малкото е 44-годишният мъжки Спайк.

Ветеринарите посочват, че зачеването на бебето е станало по естественпът през април миналата година. и уточнват, че средната продължителност на бременността при азиатските слонове е между 18 и 22 месеца. Азиатският слон е застрашен вид, тъй като в дивата природа са останали по-малко от 50 000 екземпляра.

Ветеринарите описват Нхи Лин като темпераментна, игрива и любопитна и твърдят, че тя е силно привързана към Спайк, който е описван като спокоен и уравновесен.

Азиатските слонове са известни със своята изключителна интелигентност, чувствителност и социално поведение. Националният зоопарк „Смитсониън“ в момента има шест представителя на този вид - един мъжки и пет женски.

Редактор: Станимира Шикова