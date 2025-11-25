Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Първоначалната цена на картината е 1 милион евро
Картина на легендарния френски художник Пиер-Огюст Реноар, която никога не е била показвана публично от създаването си преди повече от 100 години, ще бъде продадена на търг в Париж. Първоначалната оценка на шедьовъра е 1 милион евро (1,15 милиона долара).
Създадена преди 1910 г. - творбата, озаглавена „Дете с играчки – Габриел и синът на художника, Жан“, е подарена от твореца на Жан Бодо, неговата единствена ученичка и близка приятелка. Оттогава картината е останала в семейството и никога не е била показвана.
Продават на търг шедьовър, останал скрит за света над 160 години (ВИДЕО)
Произведението изобразява сина на художника - Жан Реноар, и неговата бавачка Габриел Ренар. Тя е била един от любимите му модели и е позирала за близо 200 картини.
За да се удостовери автентичността на творбата тя е изпратена в САЩ. Там е била сравнена с друга картина на Реноар, която е с идентично наименование и е притежание на Националната художествена галерия във Вашингтон.Редактор: Станимира Шикова
