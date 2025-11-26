Редки филмови реквизити от някои от най-популярните холивудски продукции ще бъдат обявени на търг идния месец. Британски аукцион предлага над 1300 предмета, оценени на обща стойност от около 8 милиона паунда.

Най-скъпият от тях е емблематичният бластер на Боба Фет от класиката „Империята отвръща на удара“, който се очаква да се продаде на цена от 700 хиляди паунда. Сред акцентите са и каска на пилот от съпротивата и оръжие на щурмовак от друг филм на предицата „Междузвездни войни“. Шапката на Индиана Джоунс, костюмът на Уил Феръл от „Елф“, черният костюм на Спайдърмен, както и ховърбордът на Марти Макфлай от „Завръщане в бъдещето“ са други от продаваните предмети.

„Тази година имаме наистина еклектична колекция, за която сме изключително развълнувани. Сред нещата са предмети от „Хари Потър“ – включително метла и дори истинският билет на Хари за влака „Хогуортс Експрес“, което е много впечатляващо. Имаме бластера на Боба Фет от „Междузвездни войни“, костюм на Брад Пит от „Боен клуб“, наметалото на Супермен. Изобщо – невероятно разнообразна колекция от над 300 филма и телевизионни продукции“, разказва Стивън Лейн, който е изпълнителен директор на аукционната къща.

Търгът ще се проведе между 5 и 7 декември в Лондон.

Редактор: Ралица Атанасова