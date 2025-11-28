Прокуратурата ще внесе искане в съда за постоянен арест на Джуней Дюлгеров - шофьорът, който е привлечен като обвиняем за смъртта на трима души на Околовръстното на Пловдив. Той беше докаран с белезници в съда и запази мълчание на влизане. В залата дойдоха и негови роднини.

Според прокурор Владимир Вълев той е с множество нарушения на пътя. С 10 наказателни постановления и 20 фиша за различни провинения.

Родители и дете загинаха при тежка катастрофа край Пловдив

Според разследването във фаталната вечер се е разсеял, най-вероятно заради изпуснат телефон около седалката си. Междувременно от УМБАЛ "Св.Георги" съобщиха пред NOVA, че 7-годишното момиченце, което единствено оцеля след катастрофата, вече е в стабилно състояние, но още няколко дни ще остане в лечебното заведение.

Припомняме, че Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 24-годишния шофьор на товарен автомобил в катастрофата с трима загинали, защото според обвинението мъжът е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта трима души от едно семейство - 41-годишен мъж, 43-годишна жена и 14-годишно момиче.