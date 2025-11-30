Снимка: БТА
Сред тях има и деца
Четирима души са загинали, 10 са ранени след масова стрелба по време на семейно събиране в американския щат Калифорния.
Според заместник-кмета на градчето Стоктън, където се е случила стрелбата, инцидентът е станал малко след 18:00 часа местно време в банкетна зала, където се е празнувал детски рожден ден.
Някои от жертвите са транспортирани до местната болница, а от шерифството потвърдиха, че има 4 загинали и 10 души, които са ранени. Сред тях, за съжаление, има и деца.
Стоктън се намира на около 60 км от столицата на щата — Сакраменто. Това не е първият път, в който има голяма масова престрелка.
Към момента полицията не съобщава за задържан; казват само, че най-вероятно тази атака е била таргетирана, но поне засега няма потвърдена информация.
На мястото е имало калифорнийски рапър, който е бил на рождения ден на племенника си.
Репортер: Галина ПетроваРедактор: Ина Григорова
