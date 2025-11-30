„Обществото няма да погледне с добро око, ако намалим разходната част на бюджета”. Това каза премиерът Росен Желязков пред Националното радио.



Бюджет 2026 беше стопиран преди второто четене, а управляващите обещаха да направят промени в него. До вторник трябва да стане ясно какво ще бъде коригирано.

В интервюто си за общественото радио премиерът Желязков коментира обширно темата за бюджета, предстоящите преговори по него и възможните промени в приходната и разходната част.

Той не изключи възможността да влезем в новата година, в която ставаме официална част и от еврозоната, с част от стария бюджет. По думите му в момента исканията на социалните партньори могат да се обобщят по следния начин - искания за повече разходи и за по-малко приходи.

„Ние нямаме някакви пари, които да будят някакво съмнение или притеснение от гледна точка на това, че се теглят дългове за кражби. Тогава, когато държавата е основният платец на социалните разходи, тогава или трябва да се ограничат социалните разходи, или трябва да се промени структурата на преразпределението”, каза Желязков. „Предлагаха, вместо да има частични данъчни дискреционни подходи, като този с увеличаване на данъка върху дивидентите, да се помисли за увеличаване на данъка върху добавената стойност. Ще чуем всички предложения, които могат да осигурят увеличение на приходната част, но не мисля, че в момента обществото ще приеме намаляване на разходната част”, каза премиерът.