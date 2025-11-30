В Чехия направиха мащабна възстановка на една от най-известните битки в Европа.

Хиляди се облякоха в униформи от 19-ти век и разиграха битката при Аустерлиц. Тя е известна като "Битката на тримата императори", защото своите армии водят Наполеон Бонапарт, австрийския император Франц II и руския император Александър I.

Десетки хиляди зрители се събраха на полето край Бърно, за да гледат възстановката с конница, артилерия и много специални ефекти. Преди 220 години победител излиза Наполеон, въпреки че разполага със значително по-малко войници. През 1805-та армиите се сражавали 10 часа, докато възстановката отне само 90 минути и завърши с топла храна и напитки.

"Преди 20 години бях тук за отбелязването на 200 години от битката. Сега отново съм тук и за мен е едновременно чест и удоволствие. Това е най-добрата възстановка в Европа и за мен е чест да съм тук", сподели актьорът, влязъл в ролята на Наполеон, Марк Шнайдер.

