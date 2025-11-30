Демонстрациите са срещу намаляването на селскостопанските субсидии от ЕС

Трима души бяха ранени при сблъсъци между гръцката полиция и фермери, блокирали национален път в знак на протест срещу намаляването на селскостопанските субсидии от ЕС.

Напрежението нарасна близо до град Лариса в Централна Гърция, където фермери се събраха с трактори в опит да блокират намиращия се наблизо пътен възел Никая на магистрала, свързваща северната и южната част на страната.

Гръцките фермери блокират пристанища и митници от 30 ноември

Снимка

Снимка: ЕПА

Фермерите, пътуващи с трактори до село Платикампос , се опитаха да излязат на националната магистрала, но бяха спрени от масирано присъствие на полицейски части за борба с безредиците.

Пътят беше напълно затворен от полицейски ван, разположен напречно на пътното платно. Това предизвика разпалени спорове с фермерите, които настояваха за преместването му. Ситуацията ескалира, когато полицията използва сълзотворен газ, за да изтласка назад фермерите, опитващи се да разширят блокадата.

В отделна акция фермерите от съседната област Кардица успяха да достигнат до магистрала E65 въпреки усилията на полицията да овладее демонстрациите. 

Фермерите заявиха, че са готови да засилят протестната си кампания срещу високите производствени разходи, ниските цени на продукцията и забавянето на изплащането на субсидии от ресорната агенция "ОПЕКЕПЕ", която беше разтърсена от корупционен скандал.

Снимка

Снимка: ЕПА

Заместник-министърът на земеделието Христос Келас заяви пред държавната телевизия ERT, че фермерите са получили намалени субсидии от ЕС, тъй като разследването за измамни искания все още е в ход.​

Полицията наложи временни ограничения на движението по старата магистрала между Лариса и Атина около обед, като отклоняваше превозните средства по алтернативни маршрути, за да намали задръстванията.

Снимка

Снимка: ЕПА

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС/Ваня Накова, БТА

