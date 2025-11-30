Трима души бяха ранени при сблъсъци между гръцката полиция и фермери, блокирали национален път в знак на протест срещу намаляването на селскостопанските субсидии от ЕС.

Напрежението нарасна близо до град Лариса в Централна Гърция, където фермери се събраха с трактори в опит да блокират намиращия се наблизо пътен възел Никая на магистрала, свързваща северната и южната част на страната.

Гръцките фермери блокират пристанища и митници от 30 ноември

Снимка: ЕПА

Фермерите, пътуващи с трактори до село Платикампос , се опитаха да излязат на националната магистрала, но бяха спрени от масирано присъствие на полицейски части за борба с безредиците.

«Μου σκότωσαν τα ζώα το ξέρεις Χρωστάω παντού, χρωστάω παντού...» φωνάζει σε έξαλλη κατάσταση ο αγρότης την ώρα που έχουν πέσει πάνω του 5-6 αρματωμένοι αστυνομικοί, τον ρίχνουν κάτω και του περνούν χειροπέδες. pic.twitter.com/NMoDIzDvBm — Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) November 30, 2025

Пътят беше напълно затворен от полицейски ван, разположен напречно на пътното платно. Това предизвика разпалени спорове с фермерите, които настояваха за преместването му. Ситуацията ескалира, когато полицията използва сълзотворен газ, за да изтласка назад фермерите, опитващи се да разширят блокадата.

Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε «Φραπέ» ή «Χασάπη» για να ανήκεις στην κλίκα του Μητσοτάκη, τρως ξύλο ακόμα κι αν είσαι γυναίκα#ingr #insnapshot #αγροτες pic.twitter.com/qMIoAaBMZQ — in.gr/news (@in_gr) November 30, 2025

В отделна акция фермерите от съседната област Кардица успяха да достигнат до магистрала E65 въпреки усилията на полицията да овладее демонстрациите.

Фермерите заявиха, че са готови да засилят протестната си кампания срещу високите производствени разходи, ниските цени на продукцията и забавянето на изплащането на субсидии от ресорната агенция "ОПЕКЕПЕ", която беше разтърсена от корупционен скандал.

Снимка: ЕПА

Заместник-министърът на земеделието Христос Келас заяви пред държавната телевизия ERT, че фермерите са получили намалени субсидии от ЕС, тъй като разследването за измамни искания все още е в ход.​

«Αυτά είναι τα χάλια του Μητσοτάκη, η κατάντια του. Πήγαμε να σπάσουμε τον κλοιό και μας χτυπούσαν με σίδερα και μας βρίζαν...»

Τραυματισμένος αγρότης στο κεφάλι περιγράφει τα γεγονότα στον Πλατύκαμπο. pic.twitter.com/v4VJRqOEnl — Areti Athanasiou (@AretiAthanasiu) November 30, 2025

Полицията наложи временни ограничения на движението по старата магистрала между Лариса и Атина около обед, като отклоняваше превозните средства по алтернативни маршрути, за да намали задръстванията.

Снимка: ЕПА

