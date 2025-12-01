Нов протест срещу проектобюджета за догодина и управлението като цяло започна в София. Демонстрантите се събраха в Триъгълника на властта. Едно от основните им искания е оттегляне на Бюджет 2026 и внасяне на коригиран нов проект.

СНИМКИ ОТ ПРОТЕСТА ВИЖТЕ ТУК

Полицията излезе с предупреждение срещу ескалации, а от опозицията заявиха, че имат информация за провокатори по площадите. Има полицейски кордони около сградите на всички основни институции в района. От СДВР още по обед в понеделник заявиха, че изграждат общо 9 КПП-та. Целта — да се проверяват хората за внасянето на забранени предмети и да не се стига до ескалация на напрежението.

Снимка: Запрян Запрянов, NOVA

Пунктовете са до булевард "Мария-Луиза, в прохода до Министерски съвет, на улица "Леге" до Президентството, пред и зад Националната художествена галерия, кръстовището на улиците "Триадица" и "Сердика", на булевард "Дондуков" при улица "Веслец" и на улица "Княз Александър Първи".

► 18:00 ч. Начало на протеста

Началото на протеста беше обявено за 18 часа. Хора прииждаха дълго след това. Имаше и специална прожекция на фасадата на сградата на парламента, където бяха изписани думите „позор“ и „свобода“.

Снимка: Запрян Запрянов, NOVA

Зрители на NOVА изпратиха снимки и клипове на струпване в станции на метрото на огромно множество от хора, които се опитват да стигнат до центъра на столицата, за да се включат към демонстрацията.

Припомняме, че това е вторият голям протест срещу Бюджет 2026 в последните дни. Предишната демонстрация в центъра на София се проведе на 26 ноември. Тогава се стигна до ескалация на напрежението. Яйца и бутилки полетяха към сградата на парламента. Имаше и трима ранени полицаи. Сега целта е всичко това да бъде избегнато.

► Протести се провеждат и в по-големите градове на страната

Демонстранти скандират в центъра на Варна

Протестът събра много хора и във Варна. Демонстрацията започна от сградата на областната управа в морската ни столица, откъдето хората се отправиха към общината. Те не са съгласни с приемането на Бюджет 2026 в този му вид и настояват за по-устойчиви решения, които да подкрепят конкурентната икономика и справедливите доходи.

Очаква се обръщение към протестиращите да отправи и освободеният от ареста кмет на града Благомир Коцев, който днес се завърна на работното си място. Речта му ще се предава на живо и на видеостената в Триъгълника на властта в София.

►Протест се провежда и в Пловдив

Множеството се събра на площад „Съединение“ в града под тепетата. Той се оказа тесен, за да побере хилядите, пожелали да се присъединят към протеста. Полицията дори затвори част от булевард „6 септември“, за да побере всички демонстранти.

На протеста има много млади хора и семейства с деца. Хората дойдоха да кажат „не“ на този бюджет и поискаха незабавното му оттегляне и преработване. Те искат реалистични разчети, прозрачност и социална защита, както и политики, които работят за гражданите, а не за партийните сделки.

Чуват се и призиви „Оставка!“, „Не“ на държавата с голямо „Д“. На протеста има и представители на средния и дребния бизнес, които заявиха, че бюджетът, който е заложен за следващата година, ги ограбва и ги обрича на фалит.

Протестиращите се отправиха на шествия по централните улици на града.

►От протеста в Бургас полицията отведе двама провокатори

В Бургас още преди началото на протеста хората в него посочиха двама провокатори, които бяха изведени от полицията. Изключително шумен и многолюден е протестът, който се провежда пред сградата на общината в морския град. Хиляди дойдоха от цялата Бургаска област. Има представители на малкия и среден бизнес от Царево, Созопол, Приморско и Поморие.

Хората са обединени около искането да бъде оттеглен и преработен изцяло бюджетът, като се запази данъчната ставка. Чуват се призиви „Оставка!“ и „Мафия!“.

► Хиляди недоволни се събраха и в Стара Загора

В Стара Загора протестът започна пред сградата на общината, където се събраха хиляди недоволни от план-сметката на държавата за следващата година. В същото време се събраха и контрапротестиращи.

За кратко двата протеста бяха разделени от полиция, след което се обединиха и хората се отправиха на митинг по централните улици на града.