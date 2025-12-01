Председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев обвини МВР в лоша организация и поиска оставката на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, след като по време на протестното шествие тази вечер се стигна до ескалация пред централата на "ДПС- Ново начало".

Ескалация пред централата на "ДПС-Ново начало" (ОБНОВЯВА СЕ)

По думите на Василев протестът е приключил мирно, след което демонстрантите тръгнали на шествие към централата на „ДПС – Ново начало“. Според него напрежението е възникнало именно при преминаването покрай сградата на „ДПС – Ново начало", където полицията е използвала сълзотворен газ.

Василев заяви, че маршрутът на шествието е бил променен, защото булевард „Васил Левски“ в участъка от Софийския университет до НДК е бил напълно без осветление. Той уточни, че това е част от маршрута на протеста и по улиците е имало агитки, които са провокирали напрежение.

„Оставката на Даниел Митов трябва да бъде депозирана още тази вечер, защото той успя от един мирен протест и мирно шествие да допусне агитки, които да удрят полицаи“, заяви Асен Василев.

В своя публикация във Facebook Кирил Петков отправи призив към всички демонстранти да се придържат към мирен протест. "Не се поддавайте на провокации. Показахме, че сме много и че гласът ни е силен. Не трябва да се хвърлят бомбички, да се руши или вандализира градът ни. Нека завършим този мирен протест достойно и обединени", написа той.

„Тук се случва театрална постановка. Тя започна на кръстовището с провокация към полицаите. 25 момчета с черни качулки започнаха да потрошават колите, а полицаите не направиха абсолютно нищо”, заяви пред NOVA Елисавета Белобрадова.

Тя допълни, че са били запалени кофи, а пожарната реагирала бавно.

„Тези момчета изкорубиха целия офис на ГЕРБ, без нито един полицай да направи каквото и да е било. Докато се потрошваше целият офи, всички полицаи седяха така. Отидох няколко пъти да ги помоля, защото това бяха 20 момчета”, заяви Белобрадова

Тя е категорична, че става въпрос за провокатори. „Тези агитки бяха докарани, вкарани, за да отидат и да потрошат офиса на ГЕРБ. За да може на другия ден да имаме сцена, в която ще ни кажат как протестиращите са потрошили офиса. Полицаите не направиха абсолютно нищо и това е много важно да бъде казано”, продължи тя.

„Абсолютно никаква реакция на полицията. Бях абсолютно потресена. Никога не съм виждала такова нещо да се случва”, каза още Белобрадова.

„Агитки имам предвид — групи от млади момчета, облечени в черно, с чорапи на главата, които безчинстват и правят безумни неща. И никой не прави нищо, въпреки че точно за две минути могат да бъдат овладени. Имаше от тях и на протеста, вървяха с протеста, но след това започнаха да се обособяват”, каза още Белобрадова.

