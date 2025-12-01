Президентът Румен Радев публикува позиция във Facebook по повод протестите, които се провеждат в страната срещу Бюджет 2026 и управляващата коалиция. Държавният глава определи ескалациите между полицията и демонстрантите като „провокация на мафията“, насочена към противопоставяне на гражданите и силите на реда.

„Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира“, заяви Радев. Той подчерта, че насилието трябва да бъде прекратено и призова всички участници да се придържат към закона.

Президентът посочи, че провокациите не могат да променят обществените настроения, изразени според него от протестиращите: „Провокациите не променят факта: българите казаха НЕ на тази власт.“

В позицията си Радев настоя за оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори, като ги определи като единствен изход от ситуацията.

"Радев разкри истинското си лице! Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България!". Така лидерът на "ДПС-Ново начало" коментира с пост във Facebook ескалацията на напрежението в центъра на СОфия

"Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си!

Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата! Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора! И те няма да ви простят това", написа той.

И доипълни:" Ескалацията, провокирана от вашите агитки, организирани и водени от вашите Копринков, Узунов, приближени олигарси, води страната към анархия! И всичко това за да предизвикате избори и да заграбите властта с кръв!? Нищо от това няма да получите, прегазвайки хората! Те няма да допуснат това! А ние от ДПС няма да бъдем пречупени от вашата агресия! С всички демократични средства, ще отстояваме правата на всички български граждани! И правото им на свободен и демократичен вот! И няма да отстъпим от тази отговорност!".





