Вижте уникалните кадри
В небето над автономния регион Вътрешна Монголия в Северен Китай беше наблюдаван рядък атмосферeн оптичен феномен, известен като „слънчеви кучета“. Явлението, което изглеждаше като три различни слънца с огромен бляскав ореол, превърна хоризонта в платно на ефирна красота.
Феноменът „слънчеви кучета“ се получава от пречупване на слънчевата светлина през правилни шестоъгълни ледени кристали високо в земната атмосфера. Той се появява само, когато атмосферното налягане е стабилно, влажността на въздуха е достатъчна и има много облаци по време на студено време.
В град Ергун във Вътрешна Монголия, който е разположен в район с висока надморска височина и винаги отчита рекордно ниски температури, често се наблюдават подобни явления през зимните месеци.Редактор: Станимира Шикова
