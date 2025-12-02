В небето над автономния регион Вътрешна Монголия в Северен Китай беше наблюдаван рядък атмосферeн оптичен феномен, известен като „слънчеви кучета“. Явлението, което изглеждаше като три различни слънца с огромен бляскав ореол, превърна хоризонта в платно на ефирна красота.

Природен феномен: Каскада от облаци се спусна над малък китайски град (ВИДЕО)

Феноменът „слънчеви кучета“ се получава от пречупване на слънчевата светлина през правилни шестоъгълни ледени кристали високо в земната атмосфера. Той се появява само, когато атмосферното налягане е стабилно, влажността на въздуха е достатъчна и има много облаци по време на студено време.

Уникалният феномен „Сребърният дракон” отново се появи в река в Китай (ВИДЕО)

В град Ергун във Вътрешна Монголия, който е разположен в район с висока надморска височина и винаги отчита рекордно ниски температури, често се наблюдават подобни явления през зимните месеци.

Редактор: Станимира Шикова