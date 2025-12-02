Група рибари спасиха десетки сърни, оказали се в капан върху ледената и хлъзгава повърхност на замръзнало езеро в Новосибирска област в Западен Сибир.

По това време на годината снегът върху ледената земя и замръзналите езера осигурява сцепление за дивите животни, което им позволява да се придвижват без особени затруднения.

Но кратък период на необичайно топло време доведе до разтопяване на повърхностния сняг. Това наруши обичайния маршрут на елените, тъй като ледът, покрит с вода, стана изключително хлъзгав за тях. Изтощени и неспособни да се изправят на крака, животните били изправени пред опасността да измръзнат до смърт или да се наранят, докато се опитват да избягат.

При първия опит да ги спасят, рибарите пренесли сърните до брега, а след това използвали шейни, за да ги издърпат на безопасно място. Един от тях, Иля Зайцев, казва, че повечето животни били извадени невредими и в сравнително добро състояние.

По-късно температурите спаднали и сърните отново започнали да пресичат езерото, без да се подхлъзват, разказва Зайцев в социалните мрежи пред "Ройтерс".

