Бившият върховен представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини и още двама души официално се сдобиха с обвинения в измами, корупция, конфликт на интереси и нарушение на професионалната тайна, съобщи днес Европейската прокуратура.

Докато тече разследването обаче, те остават на свобода, тъй като Европрокуратурата прецени, че няма риск да се укрият. Засега Могерини не е коментирала обвиненията. Европейската прокуратура подчерта, че всички лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните белгийски съдилища.

Акцията е проведена вчера сутринта в 07:30 ч., когато полиция е влязла в сградата на Европейската служба за външна дейност в Брюксел и в офиси на Колежа на Европа.

Операцията е задействана след сигнали от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Белгийската полиция е извършила арести и претърсвания не само в офиси, но и в домове.

Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини е сред задържаните за измама с обучение на бъдещи дипломати в ЕС

►В резултат на операцията са задържани трима души:

Федерика Могерини – бивш шеф на европейската дипломация и настоящ ректор на Колежа на Европа;

Стефано Санино – тогавашен главен секретар на Европейската служба за външна дейност, който понастоящем е и генерален директор в Европейската комисия;

Служител от администрацията на Колежа на Европа.

►Обвинението: Информация за 1 милион евро

Според разследващите генералният директор Стефано Санино е предоставил вътрешна информация на Федерика Могерини. Целта е била Колежът на Европа, който тя ръководи, да спечели обществена поръчка на стойност 1 милион евро. Средствата са били отпуснати за подготовка и обучение на бъдещи европейски дипломати и функционери в рамките на няколко месеца. Това се е случило малко след като Могерини е напуснала поста си на "Дипломат номер 1" на Европа.

Случаят се очертава като един от най-големите скандали в Европа, тъй като засяга служители на изключително високо ниво. Това обаче не е единственият случай на сблъсък между белгийските власти и европейските институции - тези дни Европейският парламент ще разглежда искане на белгийската прокуратура за сваляне на имунитета на други евродепутати по различни обвинения, включително за лобизъм.