Бившият премиер Симеон Сакскобургготски връчи на примата на българската музика Лили Иванова специалния орден „Дамски кръст“ за заслугите ѝ към българската култура.

Примата показа кадри от награждаването си в двореца "Врана". "Благодаря на Н.В. Цар Симеон II за поканата да бъда гост в дома му в двореца "Врана" и за оказаната ми чест! От цялото си сърце пожелавам на него и на царското семейство здраве, щастие и много, много успехи! ", написа Лили Иванова във Facebook.

