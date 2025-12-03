Германия стана първата европейска страна, поставила в начална оперативна готовност системата за противоракетна отбрана "Ароу 3" (Arrow 3), способна да прехваща балистични ракети със среден обсег като руските "Орешник", предаде Ройтерс.

Стационарната система за ПВО "Ароу 3" може да унищожава атакуващи ракети на височина над 100 км извън атмосферата и има обсег до 2400 км. Тя допълва мобилните отбранителни системи с по-малък обсег "Пейтриът" (Patriot) и ИРИС-Т (IRIS-T), чиито пускови установки се монтират на камиони.

Много страни изразиха интерес да поръчат "Ароу 3", откакто тази система помогна за отразяването на иранските ракетни удари срещу Израел през април и октомври миналата година, каза компанията производител "Израел еъроспейс индъстрис" (Israel Aerospace Industries).

Церемонията по поставянето в начална оперативна готовност на новата ракетна система се състоя във военновъздушната база в Холцдорф, която се намира на около 100 км от южно от Берлин.

Министърът на отбраната Борис Писториус подчерта значението на системата за ранното предупреждение и защитата на населението и инфраструктурата. "Ние си осигуряваме ключова роля в сърцето на Европа с тази уникална сред европейските ни партньори стратегическа способност", посочи Писториус. "Ние не предпазваме само себе си, но също и партньорите ни. По този начин укрепваме европейския стълб на НАТО", каза още германският министър.

Системата е проектирана да защитава цялата територия на Германия и се предвижда разполагането на батареи на три места в северната, южната и централната част на страната. Планира се "Ароу 3" да бъде напълно оперативна до 2030 г.

"Ароу 3" може да засича и да прехваща ракети с обсег над 1000 км, изстреляни от суша, въздух или море, като по този начин запълва критична празнина в отбраната на Германия.

Германия поръча системата през 2023 г. за общо 3,6 милиарда евро, понеже смята руските ракети със среден обсег за основна заплаха за населението и критичната си инфраструктура. Русия е разположила в Калининград, на около 500 км от Берлин, и ракети "Искандер", които са с по-малък обсег. Германия разглежда тези ракети като заплаха, с която трябва да се справят системите "Пейтриът".

Редактор: Станимира Шикова