В сряда парламентът единодушно одобри изтеглянето на държавната план-сметка,
Срещите за Бюджет 2026 се очаква да продължат през днешния ден и на масата да седнат работодатели и синдикати.
Нови протести в София и страната срещу управлението
Припомняме, че след големия протест в понеделник премиерът Росен Желязков обяви оттеглянето на подготвения бюджет и начало на нова процедура, която ще бъде съгласувана със синдикатите и работодателите.Редактор: Габриела Павлова
