"Възраждане" излезе с позиция за плаката с правописна грешка, който издигна в Народното събрание.

"Нестандартна провокация накара всички отново да заговорят за референдума за лева

Днес парламентарната група на “Възраждане” внесе като задължителна точка в дневния ред референдума на президента за запазване на българския лев. Президентството не успя да организира кой да прочете мотивите на предложението, а парламентът отхвърли предложението на президента за провеждане на национален референдум. Артистичният транспарант привлече вниманието на всички - от най-апатичните до най-върлите привърженици на еврото. Акцията стана повод за поместване на темата в много медии, а социалната мрежа просто беше залята от коментари", посочват от партията.

Парламентът отхвърли искането на президента за референдум за еврото

Редактор: Габриела Павлова