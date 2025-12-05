Първата дама на САЩ Мелания Тръмп запали светлините на коледното дърво пред Белия дом, предаде "Асошиейтед прес". На събитието президентът Доналд Тръмп сам преброи от пет до нула. След това Мелания натисна бутона, който накара дървото зад тях да заблести в златни светлини.

Коледното дърво е 11-метрова червена ела от национален парк във Вирджиния и е украсено с 2500 червени, бели и зелени лампички. Традицията да се осветява Националната коледна елха е започнала на 24 декември 1923 г. по времето на президента Джон Келвин Кулидж.

Събитието беше придружено от изпълнения на рок легендите „Бийч Бойс“, изпълнителя на християнска музика Матю Уест и кънтри певците Габи Барет, Джон Парди, Алана Спрингстийн, Брет Янг и Уорън Зейдърс.

В кратко изказване Тръмп напомни за мирното споразумение, подписано по-рано вчера между Руанда и Конго. Той спомена и неоснователните твърдения, че изборите от 2020 г. са били „манипулирани“. Посочи още, че доволен е, че мандатите му не са били последователни, защото ще бъде на поста, когато Световното първенство по футбол и Летните олимпийски игри ще се проведат в САЩ - през 2026 г.

Тръмп благодари и на онези, които помагат на хората в нужда, както и на полицаите и други служители на правоприлагащите органи, службите за извънредни ситуации и агентите на службите за митнически и граничен контрол, „които рискуват живота си всеки ден“.

Редактор: Станимира Шикова