Венецуелски зоопарк показа за пръв път най-новите си питомци - две бели лъвчета. Малките са мъжко и женско от редкия и застрашен от изчезване вид бели лъвове от Тимбавати - регион в Южна Африка, от който произхождат.

Бебетата се появиха на бял свят на 26 ноември в зоопарка „Делисиас“ в град Маракай. Родителите им - Каматагуа и Себастиан, са пристигнали във Венецуела през 2022 г. от зоологическа градина в Чехия.

Най-новите питомци на венецуелския зоопарк все още нямат имена, които вероятно ще бъдат избрани чрез онлайн конкурс.

Белият лъв е подвид от голямото семейство "Коткови" и се характеризира с по-големия си размер - спрямо останалите си събратя, от които се отличава и по бялата си окраска, която се дължи на мутирал ген.

Редактор: Станимира Шикова