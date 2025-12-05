Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Малките са мъжко и женско и все още нямат имена
Венецуелски зоопарк показа за пръв път най-новите си питомци - две бели лъвчета. Малките са мъжко и женско от редкия и застрашен от изчезване вид бели лъвове от Тимбавати - регион в Южна Африка, от който произхождат.
Бебетата се появиха на бял свят на 26 ноември в зоопарка „Делисиас“ в град Маракай. Родителите им - Каматагуа и Себастиан, са пристигнали във Венецуела през 2022 г. от зоологическа градина в Чехия.
Зоопаркът във Варна представи новата си гордост – бебе леопард (СНИМКИ)
Най-новите питомци на венецуелския зоопарк все още нямат имена, които вероятно ще бъдат избрани чрез онлайн конкурс.
Белият лъв е подвид от голямото семейство "Коткови" и се характеризира с по-големия си размер - спрямо останалите си събратя, от които се отличава и по бялата си окраска, която се дължи на мутирал ген.Редактор: Станимира Шикова
