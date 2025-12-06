Хиляди ученици в Германия излязоха по улиците на редица градове в страната, за да протестират срещу приетия от Бундестага законопроект за нова доброволна военна служба. Текстът трябва да бъде одобрен и от горната камара на парламента, за да може да влезе в сила през януари. Ако това се случи, младите мъже в Германия вече ще трябва да преминават през медицински прегледи на военни комисии и да бъдат вписвани в специален регистър.

На фона на руската заплаха: Бундестагът подкрепи спорен закон за военната служба

Законопроектът, одобрен след месеци на ожесточени дебати, въвежда двупосочна система: от една страна - по-доходна доброволна служба, която има за цел да привлече млади новобранци. Ако обаче наборът не е достатъчен, законодателите могат да активират наборна служба въз основа на нуждите. Много от младите демонстранти не отидоха на училище, за да се включат в протестите.

"Хората са по улиците в над 90 града, за да протестират срещу задължителната военна служба. Това са училищни комитети и всичко е планирано от учениците, защото много голямо мнозинство, много хора в Германия, които ходят на училище, са против задължителната военна служба", заяви Антон, ученик от Хамбург.

