Униформените били извикани от бдителен гражданин
Служители от шерифската служба в американския град Сарасота, щата Флорида, се отзоваха на необичаен сигнал за пътен нарушител. Униформените били извикани от обезпокоени граждани заради 4-метров алигатор, блокиращ улица в едно от предградията.
Преместиха със специална техника 3,6-метров алигатор в Тексас (ВИДЕО)
Влечугото предизвикало суматоха сред хората, защото случайно задействало алармата на една от къщите в района.
Пристигналите на място полицаи извикали на експерти от Агенцията по защита на животните. С общи усилия успели да заловят необичайния пътен нарушител, да го натоварят в специален камион и да го откарат в местен резерват.Редактор: Станимира Шикова
