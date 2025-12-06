Тюленче от вида морска котка нахлу в бар в новозеландския град Ричмънд и стресна посетителите. На охранителни записи се вижда как малкото, което е с много гъста козина, буквално се плъзва по плочника и влиза необезпокоявано през автоматичните врати на питейното заведение.

Озовавайки се вътре то започва да се лута около масите. Тюленчето успяло да се добере до сервизното помещение на бара, където прекарало около 30 минути.

Собственичката на питейното заведение разказва, че успели да го примамят да излезе навън с парче пица, върху което сложили сьомга. Извиканите на помощ ветеринарни служби успели да хванат тюленчето, което малко по-късно било пуснато на безопасно място.

Редактор: Станимира Шикова