Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Малкото било примамено навън с парче пица, върху коетоимало сьомга
Тюленче от вида морска котка нахлу в бар в новозеландския град Ричмънд и стресна посетителите. На охранителни записи се вижда как малкото, което е с много гъста козина, буквално се плъзва по плочника и влиза необезпокоявано през автоматичните врати на питейното заведение.
Мечка влезе в двор на къща, изкъпа се в джакузито и подремна (ВИДЕО)
Озовавайки се вътре то започва да се лута около масите. Тюленчето успяло да се добере до сервизното помещение на бара, където прекарало около 30 минути.
Полицаи "заловиха" еленче, опитващо се влезе в затвор в Джорджия (ВИДЕО)
Собственичката на питейното заведение разказва, че успели да го примамят да излезе навън с парче пица, върху което сложили сьомга. Извиканите на помощ ветеринарни служби успели да хванат тюленчето, което малко по-късно било пуснато на безопасно място.Редактор: Станимира Шикова
