При специализирана полицейска операция в Бобов дол са иззети близо 8 килограма марихуана.

Униформените действали по сигнал, че в къща в село Паничарево и в паркиран в имота лек автомобил се съхранява лека дрога. Незабавно в условията на неотложност са предприети съответните претърсвания.

В лек автомобил с прекратена регистрация са открити 3 чувала със суха зелена маса. В жилището са намерени везни, и два прозрачни спейсбека с марихуана.

Снимка: МВР

Последвала проверка и на друго жилище в селото, за което имало сигнал, че се съхраняват наркотици. В две от стаите бил открит плик, както и два буркана от по 700 мл, които били пълни със суха зелена листна маса, която при направения полеви наркотест реагирала положително за марихуана. Общо иззетото количество наркотици е 8 килограма, съобщават от пресцентъра на полицията.

Снимка: МВР

В хода на разследването било установено, че дрогата е предоставяна от 29-годишен от Перник. Мъжът бил установен в село Шатрово, община Бобов дол, и е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Редактор: Станимира Шикова